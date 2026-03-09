Тим Кук назвал Apple «компанией-одиночкой»

Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью программе CBS Sunday Morning заявил, что главными ценностями компании остаются люди и корпоративная культура. Беседа состоялась накануне 50-летия Apple, которое будет отмечаться 1 апреля 2026 года, сообщает MacRumors.

По словам Кука, несмотря на важность интеллектуальной собственности, именно сотрудники создают инновации, а культура формирует среду, в которой они появляются. Он подчеркнул, что воспроизвести корпоративную культуру крайне сложно, поскольку для этого требуется длительное время и правильный подбор кадров на всех уровнях организации.

Глава Apple отметил, что такую культуру необходимо поддерживать по мере изменения технологий и условий жизни. В завершение Кук назвал компанию «уникальным местом», добавив, что, по его мнению, Apple невозможно повторить и она «компания-одиночка».

Интервью провел корреспондент CBS Дэвид Поуг, автор книги «Apple: The First 50 Years», посвященной истории компании. В издании рассказывается о создании Apple, кризисных периодах, возвращении к росту при Стиве Джобсе и превращении в самую дорогую компанию мира под руководством Тима Кука.