Спрос на программистов в Москве упал почти на 50%

Сейчас на московском рынке труда около 4 тысяч вакансий для программистов и разработчиков — это на 48% меньше, чем год назад. Однако это не сказалось на уровне их зарплат, рассказали «Москвичмаг» в Центре «Профессии будущего».

Сокращение эксперты объясняют коррекцией после периода бурного роста в пандемийный и постпандемийный период. Компании активно переходили на удаленную работу, требовалось гораздо больше сотрудников.

Сейчас на рынок влияет и развитие искусственного интеллекта, начинающие разработчики ценятся меньше. Но дело и в клиентах, которые стали меньше делать заказов IT-компаниям, говорит сооснователь и директор по развитию «Арксинус» Павел Голуб:

Павел Голуб, сооснователь и директор по развитию «Арксинус»:

«Мне кажется, что это тенденция не только московская, а в целом общероссийская. Возможно, она в более явном виде присутствует в Москве, поскольку Москва была всегда основным источником вакансий и основным источником запроса на технических специалистов. Снизился ли спрос на услуги и действительно ли требуется меньше программистов? Как совладелец компании, которая разрабатывает программное обеспечение, я, к сожалению, должен с этим согласиться. Действительно, спрос заметно упал. Первая причина — это общая экономическая ситуация, когда компании-заказчики в большей степени сокращают свои IT-активности и сокращают свои IT-бюджеты. Вторая причина — это, конечно, влияние искусственного интеллекта, влияние инструментов, связанных с ним. Понятно, что использование различных решений на их базе действительно ускоряет, повышает производительность среди позиций, связанных с IT».

Спрос на IT-специалистов упал также из-за общей кризисной ситуации в экономике и на рынке IT в частности, говорит сооснователь «Битрикс24» Сергей Рыжиков:

Сергей Рыжиков, сооснователь компании «Битрикс 24»:

«Компаниям сложно планировать будущие изменения налоговых условий, и большинство проектов поставлены либо на ожидания, либо на сокращение. В таких условиях особо много вакансий не размещают, в основном закрывают позиции, которые освободились. Но есть еще второй фактор, который появился недавно. Это возможности, связанные с программированием, с использованием нейросетей — все больше приобретают влияние на рынок труда. Крупные компании видят это влияние на западных рынках и ожидают проявления этих тенденций и на нашем рынке. Мы ожидаем вообще большого переформатирования всего сегмента и всего рынка труда, как и вообще сегмента по разработке. Нам не приходится сокращать. Мы набираем, несмотря на то, что мы много уже используем искусственный интеллект для разработки. Но это связано вообще, наверное, с динамикой нашего рынка, с продуктом, с развитием «Битрик 24». Поэтому здесь мы активно растем. Но я вижу по традиционным компаниям, не айтишным компаниям, что для них появляются новые возможности решения своих задач не через классический найм разработчиков, а через автоматизацию, зачастую силами внутренних специалистов».

Уровень зарплат в отрасли в целом остается стабильно высоким. Наибольший спрос сегодня сохраняется на специалистов среднего уровня — тех, у кого уже есть опыт, но кто не претендует на управленческие позиции и зарплаты топ-экспертов.