Генеральный директор Disney покинул свой пост

Роберт (Боб) Айгер, возглавлявший Disney на протяжении 19 лет, передал свои полномочия новому генеральному директору.

Как сообщает издание Deadline, им стал Джош Д'Амаро, до этого занимавшийся парками развлечений.

Под руководством Айгера компания совершила ряд ключевых сделок - в период с 2006 по 2012 год она купила Pixar, Marvel и Lucasfilm, завладев таким образом одними из самых популярных франшиз.

Во второй половине 2000-х Айгер был включен в топ-25 самых влиятельных людей в бизнесе, несколько раз его признавали CEO года.