Путин призвал убрать административные барьеры для бизнеса

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу.

По его словам, это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств. Он призвал детально проанализировать результаты уже принятых мер и продолжить эту работу.

Он добавил, что количество проверок бизнеса должно быть оптимальным – достаточным для защиты прав потребителей, но без избыточных барьеров. Также он призвал действовать в этой сфере продуманно и взвешенно.

Ранее Путин поручил ввести для малых компаний и микропредприятий переходный период, позволяющий выбрать наиболее подходящий режим налогообложения. Ответственным за выполнение распоряжения назначен председатель кабмина Михаил Мишустин.