Путин призвал убрать административные барьеры для бизнеса
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу.
По его словам, это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств. Он призвал детально проанализировать результаты уже принятых мер и продолжить эту работу.
Он добавил, что количество проверок бизнеса должно быть оптимальным – достаточным для защиты прав потребителей, но без избыточных барьеров. Также он призвал действовать в этой сфере продуманно и взвешенно.
Ранее Путин поручил ввести для малых компаний и микропредприятий переходный период, позволяющий выбрать наиболее подходящий режим налогообложения. Ответственным за выполнение распоряжения назначен председатель кабмина Михаил Мишустин.