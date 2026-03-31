Российскому бизнесу упростят налоговые правила

Переход на новые схемы будет более плавным, сообщпает ИА DEITA.RU.

Правительственная комиссия одобрила инициативу Минфина по упрощению для малого бизнеса перехода к новым налоговым правилам.

Таким образом власти хотят помочь малому и среднему бизнесу адаптироваться к новому НДС. Напомним, что ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, достигнув 22%. Одновременно расширился круг плательщиков НДС: предприниматели на УСН с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей теперь обязаны его уплачивать.

Превышение этого лимита также лишает права применять патентную систему налогообложения. В 2027 году минимальный порог для освобождения от НДС снизится до 15 миллионов рублей, а в 2028 году – до 10 миллионов. В 2025 году плательщиками НДС стали организации с доходом от 60 миллионов рублей.

Как сообщают "Ведомости", предлагается освободить предприятия общепита, чей доход в 2025 году превысил 20 миллионов рублей, от НДС на специальных условиях. Для получения льготы доход за год должен быть не более 3 миллиардов рублей, при этом не менее 70% дохода должно поступать от самого общепита

Минфин предлагает сохранить для микропредприятий общепита эти два условия, уточнив, что верхний предел дохода не должен превышать 60 миллионов рублей. Такая льгота будет действовать в период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.

Ранее владелец пекарни «Машенька» обратился к президенту России с проблемой. Он сообщил, что с 2026 года вынужден будет перейти на УСН и платить НДС, что может привести к закрытию предприятия. Владимир Путин тогда отметил, что производственный бизнес не должен страдать из-за налоговых реформ.