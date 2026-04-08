В России у Louis Vuitton остался один бутик

Французский модный дом Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским торговым центром «Времена года», следует из материалов бухгалтерской отчетности его российского представительства. На это обратил внимание РБК. Соглашение действовало семь лет и завершилось в 2025 году, когда компания окончательно закрыла свой бутик на Кутузовском проспекте.

Магазин занимал двухэтажное пространство площадью около 1 тыс. кв. м и отличался интерьером с произведениями искусства, включая картину Рассела Фрэмптона «Солнечный диск» и скульптуру Филиппа Лонци La Fete. В бутике продавались одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, часы, ювелирные изделия, а также предметы из коллекции Objets Nomades.

Приостановка работы магазинов в России началась 6 марта 2022 года на фоне специальной операции на Украине. Сначала Louis Vuitton отказался от помещений в ГУМе, ЦУМе, Сочи и Санкт-Петербурге, постепенно освобождая арендуемые площади. На их месте появились новые арендаторы: площади в ГУМе занял ретейлер Lime, а в Санкт-Петербурге — 12 Storeez.

По итогам 2025 года у Louis Vuitton остался в аренде только один магазин в здании на Большой Дмитровке. Его арендодатель — филиал люксембургской Dajbog SA, связанный с холдингом LVMH. При этом выручка российского подразделения модного дома впервые составила 0 руб., а чистый убыток достиг 218,6 млн руб.

Louis Vuitton не единственный люксовый бренд с нулевыми доходами в России в 2025 году. Gucci и Fendi также не получили выручки, тогда как «дочка» Chanel, напротив, увеличила доход до 988 млн руб., что на 8,1% превысило показатели 2024 года.