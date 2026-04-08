СДЭК вошел в «белый список» Минцифры России

Включение в перечень подтверждает надежность сервисов компании. Мобильное приложение, сайт, пункты выдачи заказов и курьерская доставка продолжают работать даже при ограниченном доступе к интернету.

© СДЭК

В «белый список» Минцифры входят значимые для инфраструктуры и населения приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета. Упоминание в списке подчеркивает важность компании для рынка логистики: СДЭК обеспечивает бесперебойный доступ к услугам доставки в критические моменты, когда это особенно важно для миллионов пользователей. В обновленный список также вошли банки ВТБ и ПСБ, службы доставки «Купер» и «Самокат», магазин «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», а также маркетплейс «Мегамаркет».

«Попадание в «белый список» Минцифры — это результат системной работы по развитию IT-инфраструктуры. Мы продолжаем инвестировать в цифровые решения, чтобы обеспечивать высокий уровень сервиса для клиентов и партнеров СДЭК по всей стране и за ее пределами», — комментирует Артем Новиков, IT-директор СДЭК.

За 2025 год команда СДЭК реализовала ряд значимых технологических обновлений: запуск интеграции DBS для маркетплейсов, появление единого API-портала, обновление мобильного приложения до версии SuperApp. Кроме того, в СДЭК внедрили модель компьютерного зрения, ускоряющую обработку документов до 5 раз, а также AI-ассистента для обработки 100% чатов поддержки сотрудников. В 2026 году компания планирует расширить присутствие в IT-среде и продолжить автоматизацию логистики.