ВТБ продаст все сельскохозяйственные активы

Глава ВТБ Андрей Костин принял решение продать все сельскохозяйственные активы, имеющиеся на балансе банка.

Об этом он заявил в кулуарах конференции по анализу данных и ИИ-технологиям Data Fusion, передает «Интерфакс».

«У нас есть сельскохозяйственные [активы], но я принял решение их продать. Все будем [продавать], будем только в городе работать», — цитирует его агентство.

Из слов Костина следует, что на один из агрообъектов на балансе банка — агрокомплекс «Лабинский» — претендует уже «много желающих». Определить дальнейшую судьбу актива планируется в ходе конкурса, уточнил банкир.

Ранее у Костина были другие планы в отношении агроактивов. В разговоре с Reuters в конце 2025 года он допускал, что банк в течение пяти лет может создать собственный производственный холдинг на базе имеющегося сельхоз-имущества.

«Всё-таки мы должны развивать высокодобавленную продукцию, не только нефть перерабатывать, но, возможно, зерно», — говорил тогда Костин.

В то же время он признавал, что впоследствии может возникнуть потребность продать актив.

С 1 апреля 2027 года Банк России планирует ограничить долю непрофильных активов на балансе кредитных организаций, а потому ВТБ, как заявил сейчас Костин, готовится к 2027 году, для чего подыскивает новых собственников на непрофильное имущество.

В 2025 году банк успел реализовать с баланса два отеля — казанский Courtyard Marriott и столичный Hyatt Regency. В 2026 году в его планах — продать несколько корпусов в комплексе офисных зданий «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге и торговый центр «Весна» в Москве, заявлял первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.