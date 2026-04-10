Банк России отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности (РМП), занимавшего 292 место в банковской системе страны по величине активов. Регулятор принял решение из-за многократных нарушений законодательства и требований в сфере противодействия отмыванию доходов, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Кредитная организация проводила основные операции в интересах акционеров и связанных с ними лиц, не являясь значимым кредитором реального сектора экономики. Регулятор ранее выявлял сделки с признаками вывода активов и направлял информацию в правоохранительные органы.

Банк РМП был вовлечен в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на покупку неучтенной наличной выручки в торговле. При этом руководство и собственники не предпринимали действенных мер по пресечению участия в подозрительных операциях.

Вкладчикам выплатят средства через систему страхования вкладов. Анегство по страхованию вкладов планирует начать выплаты не позднее 24 апреля 2026 года.