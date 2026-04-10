ЦБ РФ: У «Банка РМП» отозвали лицензию на осуществление операций

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка развития и модернизации промышленности (Банка РМП). Об этом говорится в сообщении регулятора. Как отметили в ЦБ, организация не была значимым кредитором реального сектора экономики и проводила основные операции в интересах своих акционеров, а также связанных лиц. Регулятор ранее выявлял в деятельности банка сделки с признаками вывода активов. «Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки», - отмечает ЦБ. Банк занимал 292 место по величине активов в банковской системе России. Ранее ЦБ принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Таврического банка, напоминает Ura.ru.