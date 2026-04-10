Freedom Holding Corp. проверит спрос на акции

Группа Freedom Holding Corp. начала подготовку к потенциальному дополнительному размещению акций. О старте сбора необязывающих заявок объявил CEO холдинга Тимур Турлов на форуме Freedom Inside в Астане.

Инвесторы смогут оставить заявки через цифровые сервисы компании, включая брокерское приложение и SuperApp. По словам Турлова, текущий этап носит оценочный характер и позволит определить глубину рыночного спроса. Предложение структурировано за пределами США и ориентировано исключительно на нерезидентов этой страны.

Этот подход в Freedom Holding связывают с адаптацией компании к текущим регуляторным условиям и гибкостью в выборе инструментов привлечения капитала. В сообщении отмечается, что рынок отреагировал на новость ростом котировок: на последней торговой сессии акции Freedom Holding Corp. поднялись на 2,5 процента, до 157,27 доллара. С начала года бумаги прибавили более 20 процентов, а капитализация достигла 9,6 миллиарда долларов.

Альтернативные рынки капитала

Представители группы Freedom Holding отмечают, что интерес к дополнительному размещению акций соответствует стратегии диверсификации источников финансирования. Ранее руководство холдинга подтверждало возможность вторичного листинга в Азии, в частности в Гонконге, для поддержки международной экспансии. Базовой площадкой при этом остается NASDAQ, где акции компании торгуются с 2019 года.

Стратегия предполагает использование различных юрисдикций в зависимости от географии присутствия и задач роста. Исключение США из текущего контура размещения может быть продиктовано как регуляторными факторами, так и фокусом на инвесторов из других регионов.

География роста

Freedom Holding рассказал о расширении присутствия за пределами Центральной Азии при сохранении региона в качестве ключевой базы. На текущий момент компания представлена в 21 стране.

В странах региона продолжается развитие финансовых продуктов, включая запуск цифрового банка в Таджикистане и расширение операций в Узбекистане. В 2025 году холдинг получил лицензию в Абу-Даби для доступа к рынкам Ближнего Востока.

Значимым этапом Freedom Holding называет сделку по приобретению 99,32 процента Turkish Bank A.Ş., открывающую выход на турецкий рынок. Также в планах компании значатся проекты в Грузии и Пакистане.

Экосистема и синергия активов

Представители Freedom называют основой операционной модели холдинга экосистемный подход на базе единой цифровой платформы SuperApp. К марту 2026 года число пользователей приложения достигло пяти миллионов.

Совокупная клиентская база экосистемы составляет более 11 миллионов человек. Банковский сегмент насчитывает 4,5 миллиона клиентов, брокерский - 828 тысяч пользователей. Платформа объединяет инвестиции, банковские услуги, страхование, e-commerce, телеком и госуслуги.

Развитие экосистемы сопровождается M&A-стратегией: в контур компании интегрированы сервисы Ticketon, PayBox.money и Arbuz.kz. Оборот Arbuz.kz по итогам 2025 года вырос на 80 процентов, достигнув 19 миллиардов тенге, что обеспечило компании долю около 11 процентов на рынке e-grocery.

Технологии и инфраструктура

В холдинге также рассказали о развитии собственной технологической базы. Freedom Holding участвует в проекте создания вычислительного центра стоимостью около двух миллиардов долларов совместно с NVIDIA. Проект нацелен на формирование инфраструктуры для развития ИИ в регионе и усиление позиций в сегменте высокопроизводительных вычислений.

Freedom Cloud сотрудничает с Amazon Web Services (AWS) в области облачных решений и хранения данных. Также продолжается интеграция решений Microsoft Azure для оптимизации финансовых операций и анализа больших данных.

Инвесторы и рынок

Freedom Holding приводит данные, согласно которым с момента выхода на NASDAQ акции группы выросли более чем в десять раз. Компания включена в индекс Russell 3000, а в число институциональных инвесторов входят BlackRock, Morgan Stanley и J.P. Morgan. Представители холдинга подчеркивают, что текущий этап сбора заявок может стать предварительным шагом к более масштабируемому размещению для укрепления позиций на глобальном финансовом рынке.