Сбер запустил покупку ЦФА от крупных компаний

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась возможность напрямую вложиться в цифровые финансовые активы (ЦФА) от различных российских эмитентов. Первым выпуском, доступным для покупки в СберБанк Онлайн, стал ЦФА от «Синара — Транспортные Машины» (СТМ). Ключевые условия выпуска: ставка 17 процентов годовых, стоимость 1 000 рублей за один ЦФА, срок обращения 12 месяцев, выплата купонного дохода ежемесячно.

© Lenta.ru

Выпуск ЦФА от «Синара – Транспортные машины» доступен всем пользователям СберБанк Онлайн.

«Новый цифровой актив дает возможность любому человеку по аналогии с облигациями инвестировать в долговые обязательства крупнейшей российской компании за пару кликов. При этом не нужно открывать брокерский счет или проходить какие-либо тестирования. Такие инструменты расширяют возможности людей для диверсификации и повышения доходности своих вложений, так как потенциальная доходность этого выпуска находится выше ключевой ставки. При этом купонный доход выплачивается человеку на цифровой кошелек ежемесячно, поэтому это очень удобный и эффективный метод пассивного дохода. Ключевая особенность нашего подхода — интеграция сложного технологического продукта в привычный и массовый интерфейс банковского приложения. Это позволяет нам предоставить пользователям удобный инструмент. В наших планах — расширение списка доступных ЦФА от других крупных российских компаний», — сказал управляющий директор, управление развития инвестиционного бизнеса Сбербанка Роман Кожура.

Новый функционал доступен пользователям устройств на базе Android (версия приложения выше 17.0) и iOS (версия 16.13.0 и новее).

Чтобы инвестировать в цифровые финансовые активы, сначала нужно открыть цифровой кошелек.

«Компания СТМ рада предложить инвесторам финансовый инструмент, столь простой и удобный в приобретении. Параметры выпуска отвечают привычным пожеланиям покупателей: предусматривается ежемесячный купон в течение 12-месячного периода обращения и доступная каждому минимальная стоимость приобретения одного ЦФА в 1000 рублей. При этом купонная ставка в размере 17% годовых обеспечивает потенциальную доходность, которая может превышать ставки по банковским депозитам», — отметил Владимир Потатуев, директор по корпоративным финансам «Группы Синара».

ЦФА — продукт с высоким риском. Доход по ЦФА не гарантирован, ликвидность (возможность досрочного погашения) ограничена.