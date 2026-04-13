В Тверской области запущена "Платформа роста"

В Тверской области начала работу "Платформа роста" - комплексная программа поддержки предпринимателей. Презентация проекта состоялась в рамках встречи с бизнес-сообществом области, сообщила пресс-служба RWB. В компании напомнили, что проект "Платформа роста запущен в декабре 2024 года RWB совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Его цель - повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства отечественных товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития российского бизнеса. "Тверская область показывает отличную динамику: количество местных продавцов растет - по данным первого квартала их почти 2,5 тысячи, а их обороты с начала этого года выросли на треть. Мы видим высокий потенциал локальных производителей", - отметила глава RWB Татьяна Ким. По данным компании, за текущий год количество тверских продавцов на Wildberries выросло на 11%, а объем их продаж - на 29% по сравнению с прошлым годом. Такой рост объясняется тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые инструменты для ведения бизнеса, включая логистические решения. Отмечается, что Тверская область стала 43-м регионом, присоединившимся к проекту "Платформа роста", более 30 местных брендов вошли в программу поддержки предпринимателей. Кроме того, на Wildberries запущена витрина региональных брендов "Сделано в Тверской области", на ней представлено свыше двух тыс. товаров от местных производителей.