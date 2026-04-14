Прибыль крупнейших фастфуд-сетей России рухнула

Чистая прибыль трех крупнейших игроков российского сегмента сетей быстрого обслуживания снизилась по итогам 2025 года, следует из данных бухгалтерской отчетности компаний, проанализированных «Коммерсантом».

У ООО «Юнирест» (развивает бренд Rostic’s) показатель сократился на 27,5% — до 4,1 млрд руб. У ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») прибыль уменьшилась на 15,1% и составила 14,4 млрд руб., а у ООО «Бургер Рус» («Бургер Кинг») падение показателя оказалось наиболее существенным — на 61%, до 637,6 млн руб.

При этом в предшествующем периоде компании, за исключением «Бургер Рус», демонстрировали заметный рост прибыли. Так, по итогам 2024 года прибыль «Юниреста» выросла на 60,4% год к году, а у «Системы ПБО» — на 19,7%. Управляющая структура «Бургер Кинга» тогда зафиксировала снижение на 9,2%.

Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, если брать обед из дома

В «Юниресте» связывают падение показателя с реализацией инвестиционной программы. В компании отметили, что в 2025 году было открыто более 80 точек Rostic’s, а в 2026 году планируется превысить этот показатель. В двух других фастфуд-сетях не ответили на запрос издания.

Эксперты объясняют общее снижение прибыли ростом операционных издержек. По словам старшего аналитика «Риком-Траст» Валерии Поповой, компании столкнулись с увеличением расходов на персонал и удорожанием ингредиентов на фоне инфляции и проблем с логистикой.