Предприниматели оценили отмену НДС для малых предприятий общепита

Часть бизнеса в сфере общепита освободили от налогов до конца года. Законопроект приняла Госдума сразу в двух чтениях. До 1 января общепит, подпадающий под определенные критерии, освобождается от НДС. Каковы условия льготы и реакция бизнеса?

От уплаты НДС освобождаются предприниматели в сфере общепита на упрощенной системе налогообложения, а также на патентной системе, которые стали налогоплательщиками с этого года. Надо соблюсти два условия: доход за прошлый год не должен быть выше 60 млн рублей, а доля выручки от услуг общепита должна составлять не менее 70%. Еще одно требование, в адрес которого было больше всего критики — о выплате средней зарплаты по региону — можно не выполнять. Но только пока: льгота, по плану, продлится до конца этого года. С одной стороны — это хорошо, с другой — возникает вопрос: а что изменится потом, интересуется владелец кондитерской по франшизе в Санкт-Петербурге Сергей:

«Хотелось бы, конечно, этим правом воспользоваться. Вообще, общепит облагать налогом НДС 5% — это большая ошибка, потому что бизнес, можно сказать, даже низкомаржинальный, при том, что обороты большие, и получается, что НДС 5% при больших оборотах и низкой маржинальности — это просто убийство бизнеса. Поэтому, конечно же, общепит имеет право номер один на эти послабления. И, более того, эти послабления надо продлевать обязательно, иначе просто это не изменит ситуацию. Они сейчас говорят о том, что, мол, в 2026 году дадим возможность еще отмены НДС. Но ведь с 1 января 2027 года, по данной логике, все вернется опять на круги своя. Ну недопустимо. Надо делать правила игры, понятные не на 6 месяцев, не на 9 месяцев, а хотя бы на 5 лет вперед. Как можно вкладывать деньги, думать о развитии, развиваться, когда ты не понимаешь, какие будут правила игры через полгода?»

Как заявляют в Госдуме, требование о средней зарплате по региону временно опустили, чтобы бизнес успел адаптироваться. То есть — с 1 января, когда требование, по идее, вернут, бизнес должен успеть зарплаты подтянуть. На слабые места этой концепции обращает внимание владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев:

Михаил Лебедев, владелец ресторана быстрого питания: «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области «То, что передышку дали на год, это, конечно, позитивно, потому как изменения в кодекс по максимальной выручке приняли только за месяц до начала их применения, и бизнес, конечно, не был готов за месяц привести показатель зарплаты к нужному уровню. Здесь есть некая несправедливость: например, в моем случае ИП зарегистрировано в одной области, а деятельность мы ведем в другой. Там, где зарегистрирован ИП, уровень зарплаты выше, чем в регионе осуществления деятельности. Однако налоговая, например, требует, чтобы мы платили зарплату именно по уровню в регионе регистрации, а это на 20% выше. Эти нюансы тоже, возможно, кто-то из принимающих решения людей услышит, и что-то изменится».

Когда закон о поэтапном снижении порога выручки для перехода на НДС был подписан в конце прошлого года, многие компании к тому времени успели порог в 20 млн перешагнуть — перейдя на НДС автоматически. Эффект стал заметен очень скоро, рассказал в интервью Бизнес ФМ президент «Опоры России» Александр Калинин:

Александр Калинин президент «Опоры России» «Мы сразу говорили, что при налоговой реформе перекрутили нагрузку на микробизнес. Когда у людей произошел скачок в платежах, к примеру, в 10 раз, то сразу экономическая модель этого микробизнеса, я подчеркиваю, стала абсолютно нерентабельной. Ну вот у нас есть банковские данные за первый квартал: примерно обороты по счетам МСП упали на 16% за первый квартал».

Сфера общепита — одна из самых чувствительных, в которой даже при малейшем росте фискальной нагрузки заведения сразу начинают исчезать. Поэтому именно в отношении кафе и ресторанов подобные льготы рассматриваются в первую очередь. Совладелец сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский считает, что после 31 декабря льготу продлят на неопределенный срок:

Алексей Петропольский, директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» «Представьте, кофейня, которая стоит на проходной торгового центра, у нее выручка в день: 100 тысяч рублей. 3 миллиона в месяц выручки, за минусом аренды, зарплаты, закупки, там, в лучшем случае, остается 200-300 тысяч. Получится, ну, 7-10% рентабельности на оборотный капитал. Если мы туда добавляем с вами НДС и его администрирование, то, по факту, надо просто эту кафешку закрыть. И таких кафешек по России сотни тысяч. Я думаю, что сам НДС для общепита не появится. У нас есть довольно сильные общественные организации, которые защищают общепиты, дают ему возможность пониженного НДС для среднего бизнеса и, я думаю, для малого и микробизнеса тоже такие льготы должны быть бессрочными».

Принятый Госдумой закон, таким образом, призван защитить малый, средний и микробизнес в сфере общепита от массовых закрытий. В отношении крупного бизнеса работают другие цифры и принимаются свои законы. Освобождение от НДС там возможно при соблюдении тех же требований про 70% в доле выручки от общепита, и среднерыночную зарплату. Вот только порог годового дохода был повышен с 2 до 3 млрд рублей — тоже послабление, и немалое.