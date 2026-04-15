Tiffany утроила выручку в России

Французский ювелирный дом Tiffany & Co по итогам 2025 года втрое увеличил выручку российского подразделения — до 2,2 млрд руб. против 683,9 млн руб. годом ранее. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности местного подразделения, сообщает РБК.

Компания также вышла на чистую прибыль. Показатель по итогам прошлого года составил 46,6 млн руб. после убытка 117,7 млн руб. в 2024 году. Для сравнения: в предыдущие годы убыток был на уровне 577,2 млн руб. (2023 год) и 414,5 млн руб. (2022-й). Убыток от продаж по итогам 2025 года сократился до 6,7 млн руб. против 157,3 млн руб. годом ранее.

Рост финансовых показателей совпал с переориентацией бизнеса на поставки в Казахстан. Компания развивает это направление с 2024 года, хотя объемы продаж в стране не раскрываются. Одновременно Tiffany существенно сократила запасы: их балансовая стоимость снизилась с 1,8 млрд до 28 млн руб., в том числе товары для перепродажи — с 1,7 млрд до 2 млн руб.

Бутики бренда в России были закрыты в 2022 году. Ранее компания управляла двумя магазинами в центре Москвы, а также арендовала офисные площади. По состоянию на конец 2025 года в распоряжении ретейлера осталось только помещение в «Петровском пассаже», договор аренды по которому действовал до февраля 2026 года.

Схожую динамику продемонстрировала российская структура холдинга Richemont, владеющего брендами Cartier, Van Cleef & Arpels и другими. Ее выручка выросла на 186% — до 2,9 млрд руб., а прибыль от продаж достигла 1,6 млрд руб. Основной вклад обеспечили оптовые поставки в Казахстан, на которые в 2025 году пришлось 99% доходов компании.