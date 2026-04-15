Совкомбанк завершил покупку страховщика «Капитал Life»

Совкомбанк завершил приобретение 100% долей страховщика «Капитал Life», рассказали Frank Media в пресс-служба банка. Объединенная агентская сеть составит 10 тысяч финансовых консультантов, что сделает платформу одной из крупнейших на рынке страхования жизни в РФ. Банк не раскрыл финальную сумму сделки.

«Капитал Life» специализируется на долгосрочном накопительном страховании жизни и располагает агентской сетью из восьми тысяч финансовых консультантов, которые приносят 71% страховых премий компании.

Она обслуживает 2,5 млн застрахованных и имеет 1,6 млн действующих договоров в 77 регионах. По итогам прошлого года страховые сборы «Капитал Life» составили 29 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО достигла 6 млрд рублей, активы — 90 млрд рублей. На первом этапе страховщик продолжит работать как самостоятельная компания, все действующие договоры сохраняются. После она будет объединена с «Совкомбанк страхование жизни» в одну компанию.

Впервые о сделке стало известно в начале октября прошлого года. Тогда «Известия» сообщили со ссылкой на источники, что Совкомбанк ведет переговоры о покупке одного из крупнейших игроков рынка страхования жизни — компании «Капитал Life». На тот момент актив принадлежал компании «Капитал инвест». Ее совладельцами были давние партнеры Данила Хачатурова Алхас Сангулия и Евгений Гинер — оба в разные годы были бенефициарами компании «РГС жизнь». Сделка находилась на продвинутом этапе, ее сумма оценивалась в 30–40 млрд рублей (примерно один капитал страховщика).

Совкомбанк уже несколько лет является самым заметным игроком рынка M&A в страховой отрасли, отметил тогда управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Ранее банк приобрел «Либерти страхование», «Метлайф» и «СиВ лайф».

Менеджмент Совкомбанка заявил, что сделка не повлияет на решение о размере дивидендов за 2025 год, так как окажет положительное влияние на прибыль и капитал уже в 2026 году.