Wildberries запустила оформление автокредитов

Объединенная компания Wildberries & Russ («РВБ») запустила сервис автокредитования на платформе маркетплейса, сообщила пресс-служба компании.

Пользователи могут выбрать автомобиль онлайн и удаленно оформить автокредит, включая льготные программы от производителей.

«За счет цифровизации и встраивания в платформу Wildberries наш сервис повышает доступность транспортных средств: в среднем 7 из 10 новых автомобилей в России приобретаются в кредит», — отметил глава финтеха RWB и председатель правления«WB банка» Георгий Горшков.

Приобрести машину можно в разделе «Автомобили» веб-версии Wildberries. После выбора автомобиля с бейджем «автокредит» пользователь попадает на страницу с условиями кредитования и формой заявки в банки-партнеры. Заявка рассматривается несколько минут, после чего покупатель отправляет фото паспорта и селфи, затем подписывает договор электронной подписью.

Сервис работает в тестовом режиме и доступен пока только в веб-версии, позднее функционал появится в мобильном приложении, уточнили в компании.