OpenAI променяет сотрудничество с Microsoft на Amazon

OpenAI во внутренних документах указал, что сотрудничество с Microsoft, сыгравшее ключевую роль в развитии компании, одновременно стало фактором, сдерживающим расширение в корпоративном сегменте. На этом фоне OpenAI усиливает фокус на партнерстве с Amazon, рассматривая его как важный канал роста. Об этом сообщает CNBC.

По словам руководителя отдела доходов, сближение с Amazon открывает дополнительные возможности для выхода на корпоративных клиентов. Корпоративный сегмент становится для OpenAI все более значимым — сейчас он приносит около 40% выручки и, как ожидается, вскоре сравняется с потребительским направлением.

По ее словам, новый курс на партнерство стал особенно заметен после объявления Amazon о намерении инвестировать до $50 млрд в OpenAI. При этом Microsoft, вложившая более $13 млрд с 2019 года, по-прежнему остается стратегическим партнером, хотя взаимодействие усложняется: обе компании все чаще пересекаются в сфере ИИ и начинают конкурировать друг с другом.

OpenAI в целом диверсифицирует партнерства, включая сотрудничество с другими облачными провайдерами, такими как Google, Oracle и CoreWeave, чтобы укрепить позиции на рынке. Это особенно важно на фоне усиливающейся конкуренции, когда решения Anthropic и Google активно набирают популярность. При этом в OpenAI считают, что Anthropic завышает показатели выручки за счет особенностей учета партнерских доходов.

В целом OpenAI пересматривает свою стратегию альянсов, стремясь снизить зависимость от одного партнера и расширить присутствие в корпоративном секторе на фоне быстро меняющегося и конкурентного рынка ИИ.

Ранее стало известно, что OpenAI намерен увеличить численность сотрудников к концу года почти вдвое — до примерно 8 тыс. человек.