Выручка Perplexity выросла в пять раз

Компания Perplexity AI добилась пятикратного роста выручки до $500 млн. Рост происходит несмотря на конкуренцию на рынке поисковых систем, где доминируют крупные технологические игроки. Об этом генеральный директор Аравинд Шринивас рассказал в соцсетях.

Он заявил, что компания увеличила выручку со $100 млн, при этом увеличив численность команды всего на 34%. Тем самым он сделал акцент на эффективности, достижимой благодаря операциям, основанным на искусственном интеллекте.

Стартап начинался как внутренний инструмент для команды из четырех человек, и с тех пор создал свой компьютерный продукт. Шринивас заявил, что компания планирует увеличить выручку вдвое к 2026 году, сохранив при этом небольшой штат сотрудников.

Компания активно продвигает свой продукт — «Perplexity Computer», агентную систему, предназначенную для интеграции множества инструментов ИИ в единый рабочий процесс. Платформа объединяет файлы, память и приложения, позволяя различным моделям ИИ работать вместе над конкретными задачами.

Ранее сообщалось, что OpenAI, разработчик ChatGPT, ожидает получить в этом году $2,5 млрд дохода от рекламы, а к 2030 году прогнозирует доход в $100 млрд.