Европейские компании вынуждены переносить производство за пределы Евросоюза (ЕС) из-за отказа от стабильных поставок энергоресурсов из России.

Об этом РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства», — сказал он.

По мнению политика, возвращение поставок из РФ позволит сохранить рабочие места и предприятия внутри Европы.

До этого министерство финансов США выпустило новую генеральную лицензию, которая временно разрешает операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 17 апреля.

Разрешение распространяется на сделки по продаже, транспортировке и разгрузке таких грузов, но не распространяется на новые поставки и не касается операций, связанных с Ираном.

Новая лицензия фактически повторяет механизм, который ранее уже применялся Вашингтоном. До этого действовало аналогичное разрешение на операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта. Оно было ограничено сроком до 11 апреля и не было автоматически продлено.