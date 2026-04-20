Нефтяные цены полетели до небес: Иран и США на грани разрыва

Биржевые цены на нефть марки Brent зафиксировали рост на 6,3%, превысив 96 долларов за баррель. Данный скачок произошел на фоне возможного срыва переговоров между Ираном и США, что вызвало значительное беспокойство на мировом рынке.

По состоянию на 01:15 по московскому времени, цена фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 6,3%, что стало результатом ухудшения ситуации вокруг переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о намерении своих представителей участвовать в переговорах в Исламабаде. Однако, по данным иранского агентства IRNA, Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, что усилило опасения инвесторов.

В дополнение к этому, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна, которое пыталось прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Эти события создают дополнительное напряжение в регионе и могут оказать влияние на глобальные цены на нефть.

Рынок нефти продолжает оставаться под давлением неопределенности, связанной с политическими событиями на Ближнем Востоке. Эксперты подчеркивают, что дальнейшие действия со стороны Ирана и США могут значительно повлиять на стабильность цен на нефть в ближайшие дни. В условиях продолжающегося роста цен на энергоресурсы, инвесторы внимательно следят за развитием ситуации.

Также Иран ударил по американским кораблям в ответ на захват судна.