Тим Кук объяснил решение покинуть пост главы Apple

Тим Кук объяснил свой уход с поста генерального директора 1 сентября на должность исполнительного председателя совета директоров. Его слова приводит Bloomberg.

Кук подчеркнул, что считает текущий момент оптимальным для передачи управления. По его словам, компания демонстрирует устойчивые финансовые результаты и располагает сильной продуктовой стратегией, что снижает риски, связанные со сменой руководства.

Его преемником станет Джон Тернус, который, по оценке действующего главы, обладает необходимым опытом и готов возглавить компанию. В Apple рассчитывают, что смена начальства пройдет без существенных операционных рисков.

Ожидается, что под руководством Джона Тернуса компания усилит фокус на развитии технологий искусственного интеллекта. В частности, уже формируются профильные команды, задачей которых станет ускорение разработки продуктов и повышение их качества за счёт внедрения ИИ-инструментов.

Под руководством Кука, который сменил Стива Джобса в 2011 году, капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн.