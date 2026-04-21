Трамп назвал лучшего руководителя для Apple

Компания Apple при Стиве Джобсе не добилась бы такого успеха, как при руководстве Тима Кука.

Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Я всегда был большим поклонником Тима Кука, как и Стива Джобса, но если бы Стив не ушел из жизни так рано и возглавил компанию вместо Тима, она, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима», — написал он.

Глава Белого дома также рассказал, что однажды ему позвонил Кук с «довольно серьезной проблемой», которую мог решить только президент США.

Корпорация Apple объявила, что Тим Кук покинет пост генерального директора 1 сентября 2026 года и станет исполнительным председателем совета директоров. Его преемником назначен Джон Тернус, нынешний старший вице-президент по аппаратной инженерии, который работает в компании уже 25 лет. Под руководством Кука, который сменил Стива Джобса в 2011 году, капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн.

Компания Apple была основана в 1976 году. Она специализируется на производстве смартфонов, персональных и планшетных компьютеров, а также «умных» часов. Более того, сотрудники организации занимаются разработкой программного обеспечения для перечисленных устройств.