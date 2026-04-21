«Русал» инициировал арбитраж против Германии

«Русал» инициировал арбитражное разбирательство в отношении Германии из-за того, что государство, по мнению компании, незаконно экспроприировало ее денежные средства, сообщил источник «Ведомостей».

Кроме того, запись о разбирательстве содержится на сайте сервиса IAReporter.

Суть спора

Дочерняя трейдинговая компания «Русала» — RTI — заключила договор валютного свопа с OWH — дочерним банком ВТБ, работавшим под брендом VTB Bank Europe до 2022 года, «Русал» выступил гарантом. Компания RTI обязалась предоставить банку дополнительное обеспечение в случае сильного изменения курса.

Именно это — заметное изменение курса — произошло после начала военного конфликта в Украине 24 февраля 2022 года, когда доллар подорожал на 5%. 23 февраля банк запросил у RTI дополнительное обеспечение в размере $43,5 млн, но компания не перевела средства из-за того, что банк попал под ограничения сразу после начала конфликта. Ограничения со временем расширялись и в 2024 году у OWH отозвали банковскую лицензию, сейчас он находится в процессе ликвидации.

Тогда же, в феврале 2022 года, банк счел, что RTI не выполнила условия по договору, а, значит, допустила дефолт. Кредитная организация расторгла договор и потребовала от компании 214 млн евро. RTI не согласилась с этим и обратилась в лондонский арбитраж, который встал на сторону банка и указал, что санкции не являлись препятствием для RTI при выполнении ее обязательств.

В 2025 году «Русал» направил письмо на имя экс-канцлера Германии Олафа Шольца, в котором обвинил немецкие власти в разрушении договора между RTI и OWH и в незаконной экспроприации своих средств в нарушение гарантий, говорится в материалах газеты. Алюминиевый гигант счел Берлин нарушившим инвестиционный договор, заключенный с СССР в 1989 году (Россия — правопреемница СССР). Если немецкие власти не выплатят компенсацию, «Русал» обещал инициировать арбитраж, что он и сделал.

Мнения юристов

Юрист российской юридической фирмы NSP Илья Рачков оценил шансы «Русала» в арбитраже как 50 на 50. Компании надо доказать, что она была инвестором, а ее средства — капиталовложениями в том виде, в котором они признаются по смыслу инвестиционного договора между СССР и Германией. После этого «Русалу» предстоит убедить арбитраж в том, что это именно Германия нарушила стандарт по обращению с зарубежными инвестициями, а не кто-то другой, указал эксперт.

А вот юрист лондонской юридической компании Gherson Елизавета Рачкова не оказалась столь оптимистичной в оценках. Она напомнила, что вопрос о том, имела ли место экспроприация активов, решает государственный суд, а арбитраж рассматривает споры о порядке и размере компенсации. И, если трибунал отправит «Русал» в суд, то там его шансы «практически нулевые».