Amazon инвестирует до $25 млрд в Anthropic

Amazon инвестирует в американского ИИ-разработчика Anthropic до $25 млрд, говорится в пресс-релизе Amazon. Создатель чат-бота Claude планирует потратить более $100 млрд на технологии Amazon Web Services (AWS) в течение 10 лет.

При этом в сообщении отмечается, что сейчас Amazon инвестирует в разработчика только $5 млрд, а решение по остальным $20 млрд будет приниматься в зависимости от достижения определенных коммерческих целей. В Amazon подчеркнули, что компания ранее уже вложила в Anthropic $8 млрд.

В феврале текущего года Amazon стала одним из ведущих инвесторов в очередном инвестиционном раунде OpenAI на общую сумму $110 млрд. Компания Джеффа Безоса вложила $50 млрд, рекордную для себя сумму венчурного финансирования, еще по $30 млрд каждая — Nvidia и SoftBank.

По условиям соглашения OpenAI должна в течение восьми лет потратить $100 млрд на услуги AWS — облачной платформы Amazon, на которой клиенты получают доступ к вычислительным мощностям, хранилищам, базам данных и ИИ-сервисам.