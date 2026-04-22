Lufthansa сократила 20 тысяч рейсов до октября ради экономии топлива

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отменить около 20 тыс. рейсов в летний период с целью сократить расход топлива.

Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

«Сокращение объёмов перевозок... позволит сэкономить более 40 тыс. т авиационного топлива», — говорится в заявлении.

Отмена рейсов затронет все шесть хабов компании: во Франкфурте, в Мюнхене, Цюрихе, Вене, Брюсселе и Риме.

10 апреля около 20 тыс. сотрудников бортслужбы Lufthansa и её дочерней компании Lufthansa Cityline вышли на акции протеста.

В Bloomberg ранее также писали, что авиакомпании начали сокращать рейсы из-за цен на топливо.