Российский бренд одежды оказался на грани закрытия

Бренд одежды Gate 31 по итогам первого квартала 2026 года получил убыток в размере 31 млн руб. и оказался на грани закрытия. Об этом основатель бренда Денис Шевченко написал в соцсетях, сообщает «Коммерсант».

По словам Шевченко, Gate 31, несмотря на общее охлаждение фешен-рынка, не закрывал магазины и не сокращал штат. Сегодня у компании остается 16 точек в Москва, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Общее число сотрудников достигает почти 300 человек.

Финансовые показатели ранее уже демонстрировали негативную динамику: в 2025 году выручка снизилась, как и прибыль. Несмотря на это, окончательное решение о закрытии бизнеса пока не принято.

Эксперты отмечают, что подобные трудности характерны для многих игроков отрасли. Компании сталкиваются с ростом издержек, высокой стоимостью заемных средств и снижением потребительской активности. В таких условиях особенно уязвимы небольшие бренды, которым не хватает ресурсов для масштабирования и поддержания офлайн-сетей. Все чаще бизнесу приходится пересматривать стратегии, делая ставку на онлайн-продажи и оптимизацию расходов.

Напомним, проблемы отрасли уже привели к закрытию или сокращению сетей у других участников рынка, включая Gloria Jeans и O’stin, а также более молодых проектов вроде Yollo и Face Code. Это говорит о системном кризисе в сегменте, где конкуренция усиливается, а маржинальность снижается.