Путин разрешил сделки с акциями «Озон банка»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое выводит «Озон банк» из-под запрета на операции с его ценными бумагами.

Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 27 апреля.

«Признать утратившим силу пункт 39 («Озон банк» — RT) перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы», — говорится в распоряжении.

