Финский девелопер заявил о росте убытков

Финский строительный концерн YIT, один из крупнейших девелоперов Северной Европы, опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года, которые оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.

Главной причиной провала стал продолжающийся кризис на рынке жилой недвижимости в Финляндии. Согласно промежуточному отчету, опубликованному во вторник, 28 апреля, чистый убыток компании за январь-март составил 34 миллиона евро. Особенно тревожным сигналом стал рост скорректированного операционного убытка в финском жилищном сегменте, который увеличился с 1 миллиона евро годом ранее до 3 миллионов евро в текущем году.

Глобальная скорректированная операционная прибыль компании за первый квартал снизилась до 12 миллионов евро, не оправдав даже самых скромных прогнозов, о чем пишет финское деловое издание Talouselämä. Инвесторы и аналитики возлагали определенные надежды на те регионы, куда концерн перенаправил свои усилия после ухода из России. Напомним, что основным рынком для YIT сейчас стала Восточная и Центральная Европа. Предполагалось, что активное жилищное строительство в этих странах поможет компенсировать убытки, которые компания терпит у себя на родине в Финляндии.

Но ожиданиям не суждено было сбыться. Хотя скорректированная операционная прибыль в сегменте жилищного строительства в Восточной и Центральной Европе показала некоторый рост — с 11 миллионов евро годом ранее до 13 миллионов евро в первом квартале 2026 года — этого увеличения оказалось катастрофически недостаточно. Восточноевропейский бизнес не смог перекрыть глубокую яму, в которую провалился финский рынок. Таким образом, диверсификация пока не спасает компанию от убытков.

В своем прогнозе на весь 2026 год руководство YIT сохраняет осторожный оптимизм, ожидая, что скорректированная операционная прибыль по итогам года составит от 70 до 100 миллионов евро. Но, как подчеркивают в компании, этот прогноз по-прежнему сильно зависит от развития рыночной ситуации в Восточной и Центральной Европе. В ответ на финансовые трудности девелопер вынужден пойти на жесткие меры экономии. YIT объявил о намерении сократить 95 рабочих мест в Финляндии. Генеральный директор YIT Хейкки Вуоренмаа пояснил, что эта непопулярная мера позволит компании добиться ежегодной экономии в размере 18 миллионов евро.

Ситуация усугубляется тем, что уход с российского рынка, совершенный в 2022 году, продолжает оказывать негативное влияние на финансовое здоровье концерна. За последующие два года после прекращения операций в РФ компания потеряла около 600 миллионов евро выручки. Более того, из прибыльной структуры YIT превратилась в убыточную, и пока, судя по отчетам, менеджменту не удается найти рецепт для возврата к устойчивому росту. Слабый спрос на жилье в Финляндии и недостаточный подъем в Восточной Европе создают идеальный шторм для финского девелопера.