Российского производителя пива решили обанкротить

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №7 по Омской области подала в Арбитражный суд Хакасии иск о банкротстве местного производителя пива «Альпина» из-за долга в размере 7,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на карточку дела пишут «Ведомости».

Компания выпускает пиво под брендами «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири» и другими. Также она производит газированные напитки, морсы, холодные чаи, квас, энергетические напитки и питьевую воду. По итогам 2025 года выручка производителя по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) выросла на 30 процентов, до 1,48 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась в десять раз — до 638 миллионов рублей.

Суд оставил иск без движения до конца мая, однако опрошенные изданием эксперты не сомневаются, что «Альпину» в конечном итоге признают банкротом, а задержка носит технический характер.

Партнер BMS Law Firm Денис Фролов отмечает, что долг выглядит очень существенным, а просрочка по нему превышает год. Кроме того, генеральный директор и владелец компании Александр Зубарев в прошлом году был приговорен к 3,5 года колонии за неуплату налогов в размере 3,4 миллиарда рублей, а на его активы наложили арест.

Старший юрист группы «Пилот» Злата Прудкова указала, что «Альпина» уже пыталась оспорить законность привлечения ее к ответственности, но все инстанции признали претензии ФНС законными. Восстановление платежеспособности компании также выглядит маловероятным, потому что сумма долга в несколько раз выше как чистой прибыли, так и балансовых активов должника, которые составляют 2,54 миллиарда рублей, поэтому финансовая нагрузка выглядит критической.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года экспорт китайского пива в Россию в денежном выражении вырос в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом годом ранее.