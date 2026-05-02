Министерство коммерции Китая издало постановление, которое запрещает признавать и соблюдать ограничительные меры США, введенные против пяти крупных китайских нефтяных компаний. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в 2025 году президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай и Индию отказаться от закупок российской и иранской нефти, угрожал ввести санкции, установить жесткие тарифы, призывал покупать энергоресурс у американских поставщиков.

В связи с тем, что Пекин и Нью-Дели диверсифицировали поставки, но полностью не отказались от закупок, американский лидер дал указания профильным ведомствам.

В конце апреля 2026 года Минфин США ввел санкции против китайского НПЗ Hengli за покупку иранской нефти. В черный список попали также Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical.

«Следующие санкции [в отношении китайских площадок] не должны признаваться, применяться или соблюдаться», — подчеркнули в Минкоммерции.

В ведомстве уточнили, что решение принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности, интересов развития, а также интересов китайских граждан.

В министерстве заметили также, что рестрикции со стороны США «представляют собой неправомерное экстерриториальное применение».

Пекин назвал санкции США незаконными и запретил своим компаниям их соблюдать

Ранее телеканал CNBC передал, что китайские заводы, в том числе, частные, получили от Ирана не менее 11 млн барр. сырой нефти после начала военной операции США против Исламской Республики.