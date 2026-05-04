Магазин видеоигр захотел купить eBay

Американский магазин видеоигр GameStop направил официальное предложение о приобретении онлайн-площадки eBay за $56 млрд. Предложенная цена в $125 за акцию превышает текущую рыночную капитализацию eBay, которая на 4 мая 2026 года оценивается примерно в $46,2 млрд, сообщает Bloomberg.

По словам генерального директора GameStop Райана Коэна, компания намерена трансформировать eBay в полноценного конкурента Amazon. В рамках сделки предполагается смешанная структура финансирования: около 50% суммы будет выплачено денежными средствами, остальная часть — акциями GameStop. Также заявлено о наличии предварительного гарантийного письма от TD Bank на сумму $20 млрд.

В случае отказа со стороны руководства eBay, GameStop рассматривает возможность обращения напрямую к акционерам, а также участия в борьбе за представительство в совете директоров компании.

Стратегия предполагает интеграцию офлайн-розницы GameStop с онлайн-инфраструктурой eBay. В частности, физические магазины могут быть задействованы как пункты приема и проверки подлинности товаров продавцов маркетплейса.

GameStop долгое время испытывал трудности, однако в 2021 году частные инвесторы, координируясь через Reddit, спровоцировали резкий рост акций компании, что привело к значительным убыткам ряда хедж-фондов, включая Melvin Capital.