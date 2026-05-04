План Трампа для Ормуза оставил судовладельцев в растерянности

Судовладельцы настороженно восприняли объявленный главой Белого дома проект «Свобода» на фоне непрекращающихся атак и почти остановившегося судоходства.

Президент США пообещал «безопасно вывести из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и умело продолжать свой бизнес» заблокированные в Персидском заливе суда. Однако отсутствие деталей проекта «Свобода» вызвало растерянность в отрасли, сообщает Bloomberg.

Совместный морской информационный центр (JMIC) рекомендовал транзит через воды Омана. Тегеран предупредил, что вмешательство Вашингтона нарушит хрупкое перемирие. Судовладельцы требуют гарантий защиты от мин и возможных атак, а эксперты недоумевают по поводу очередности эвакуации кораблей.

Ормузский пролив фактически перекрыт с конца февраля после американо-израильских ударов по Ирану. Взаимные морские блокады и ответные действия Корпуса стражей исламской революции свели торговый транзит на этом участке почти к нулю.

Обстановка остается напряженной: недавно у берегов Фуджейры под обстрел попал коммерческий танкер. По данным JMIC, с начала конфликта в регионе зафиксировано 37 опасных инцидентов, 24 из которых признаны целенаправленными нападениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске «Проекта Свобода» для вывода запертых в Ормузском проливе судов и пригрозил применением силы в случае попыток Ирана помешать операции.

По данным портала Axios, операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, а корабли ВМС США будут находиться рядом для предотвращения возможных атак Ирана.

Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил о рассмотрении любого вмешательства США в новый морской режим Ормузского пролива как нарушения режима прекращения огня.