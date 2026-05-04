В России выросла доля сокращающих расходы на персонал компаний

Доля компаний, использующих меры по сокращению расходов на персонал, увеличилась с 12,4 до 25%, говорится в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Доля компаний, применяющих меры по сокращению расходов на персонал, выросла с 12,4% до 25%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ежеквартальный мониторинг Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Исследование проводилось в апреле 2026 года.

Большинство респондентов указали, что планируют в первую очередь сократить наем новых сотрудников. Около половины опрошенных компаний сообщили, что рассматривают возможность увольнения части персонала, а также перевода работников на неполный рабочий день или отправку в отпуска без сохранения заработной платы.

Авторы исследования отмечают, что основным ограничением для бизнеса в первом квартале 2026 года стало сокращение спроса на продукцию или услуги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля количество рекомендованных к увольнению работников достигло 105 тысяч человек.

По итогам прошлого года Росстат зафиксировал рост числа сокращенных сотрудников на 60%.

Ранее власти запланировали увольнение около 400 тысяч служащих территориальных подразделений федеральных ведомств.