Россияне начали экономить на воде

В текущем году розничные продажи бутилированной воды в России заметно сокращаются. По состоянию на 25 апреля они упали на 14 процентов в натуральном выражении и на один процент — в денежном, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Эвотор» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения).

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов указал, что с падением спроса сталкиваются все производители.

АО «Кавминводы» сообщило о снижении продаж за первый квартал на 33,5 процента. По мнению производителя, главной причиной негативной динамики стало снижение покупательной способности населения, то есть люди начали экономить на воде.

По словам Леонова, на такой вывод наталкивает и рост популярности систем фильтрации и кулеров, которыми замещают покупку бутилированной воды. Впрочем, председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов не исключил, что на динамику повлияла холодная весна, так как продажи воды растут в теплое время года.

В прошлом году стоимость питьевой воды в стране, по данным Росстата, выросла на 10,4 процента, то есть почти в два раза выше официальной инфляции.

Гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева предположила, что потребители на фоне снижения доходов реагируют и на денежный фактор. Рост цен на воду Леонов объясняет повышением налога на добавленную стоимость (НДС), а также подорожанием сырья, комплектующих, услуг и логистики.

Ранее сообщалось, что индекс предпринимательской уверенности в российской розничной торговле в первом квартале упал до минимальных с 2006 года минус восьми пунктов