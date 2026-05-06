В России выросло число ликвидаций турфирм

В первом квартале 2026 года в России выросло число ликвидированных туристических компаний, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус».

По данным издания, в январе—марте 2026 года в России были ликвидированы 1,2 тыс. турфирм. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 34,2%.

При этом, как подчёркивает газета, в 2025 году тенденция была обратной и число ликвидаций туристических компаний в первом квартале сократилось на 6,4%.

Ранее россиян предупредили о сайтах-имитаторах, копирующих ресурс туроператора.