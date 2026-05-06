В Архангельской области нашли алмаз весом 190 карат

В Архангельской области добыли алмаз ювелирного качества весом 190,08 карат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Агд даймондс". Там рассказали, что драгоценный камень нашли на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба. Его размер - 45,9 х 24,9 х 20,5 мм. Его предварительно отнесли к малоазотным. "Минимальное содержание примесей азота обеспечивает высокую степень прозрачности и чистоты кристалла", - пояснил гендиректор предприятия Михаил Баков. В пресс-релизе отмечается, что это третий алмаз особой крупности, добытых "Агд даймондс" в этом году. Кроме того, минерал стал 54-й по счету среди особо крупных алмазов, которые извлекли на месторождении с начала промышленной обработки. В прошлом декабре специалисты обогатительной фабрики "Севералмаз" обнаружили в Архангельской области два алмаза, по форме напоминающие елочную игрушку и щенка. Вес первого бриллианта составил чуть более 17 карат, а второго - 2,7 карата.