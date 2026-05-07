Сертификацию самолета МС-21 перенесли

Работы по сертификации российского самолета МС-21 не успеют провести в 2026 году, теперь в планах завершить их в первом квартале 2027-го года. О переносе на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

По его словам, самолет пока совершил только треть сертификационных полетов. В госкорпорации надеются, что с 2027 года удастся начать серийный выпуск машины. За разработку и выпуск лайнеров отвечает ПАО «Яковлев», входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая, в свою очередь, является частью «Ростеха».

На этой же встрече Чемезов сообщил, что серийное производство еще одного нового российского самолета SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, перенесено на 2027 год.

Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА), принятая в 2022 году после того, как от сотрудничества с Россией отказались главные производители авиационной техники, предусматривала начало поставок МС-21 в 2024 году. В 2026-м предполагалось произвести 22 машины, а в 2027-м — 36. К настоящему времени выйти на выпуск 36 самолетов этой модели «Ростех» рассчитывает в 2030 году, рассказал глава госкорпорации.

Ранее возможность переноса поставки первой партии МС-21 с 2026 года на более поздний срок на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике признал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. До этого в ведомстве ожидали, что сертификация МС-21 состоится в октябре 2026 года.

В ноябре прошлого года стало известно о сокращении предполагаемой дальности полета лайнера почти в полтора раза — с 5,1 тысячи километров до 3,83 тысячи, что существенно ниже, чем у сравнимых моделей ведущих мировых производителей. Тогда в «Ростехе» объяснили, что ранее речь шла о характеристиках своего рода «проекта будущего», а теперь — о реальной машине.

В декабре в ходе прямой линии Путин подчеркивал, что МС-21 является очень хорошей машиной, совершенно конкурентоспособной на мировых рынках.