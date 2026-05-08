Трамп пригласил главу Apple поехать с ним в Китай

Президент США Дональд Трамп планирует пригласить главу Apple Тима Кука и руководителей ряда крупных американских компаний в поездку в Китай, которая должна состояться 14 и 15 мая. Об этом сообщает Semafor.

По данным издания, вместе с Куком приглашения могут получить главы Nvidia, Qualcomm, ExxonMobil и Boeing. Предполагается, что в ходе визита Трамп сосредоточится на укреплении отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Подбором кандидатур для поездки занимались министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и посол США в Китае Дэвид Пердью.

Отмечается, что это станет первым визитом американского президента в Китай с поездки Трампа в 2017 году.

Ранее Apple сообщила, что Тим Кук покинет пост генерального директора 1 сентября 2026 года. Его место займет глава аппаратного подразделения компании Джон Тернус. После ухода с должности Кук останется в Apple в качестве исполнительного председателя совета директоров и продолжит взаимодействовать с мировыми политиками и государственными структурами.

В последние годы Кук активно поддерживал рабочие отношения с Трампом. В 2025 году он пожертвовал $1 млн в инаугурационный фонд президента, а также передал Трампу памятную табличку из стекла и 24-каратного золота в честь объявленных инвестиций Apple в США на сумму $600 млрд. Две недели назад Трамп заявлял, что всегда был большим поклонником Кука и высоко оценивал их отношения.