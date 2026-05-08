Эксперты увидели риск схлопывания ИИ-пузыря

Инвестиции крупных технологических компаний в искусственный интеллект (ИИ) в размере $725 млрд привели к снижению свободного денежного потока до самого низкого уровня за десятилетие. Об этом сообщает Financial Times.

Компании тратят все больше на дата-центры, серверы, чипы и энергомощности. Фактически гиганты Кремниевой долины меняют бизнес-модель: из компаний, которые раньше генерировали много свободных денег, они превращаются в капиталоемких инфраструктурных инвесторов. Главный риск для рынка — если доходы от ИИ не будут расти так же быстро, как расходы, инвесторы начнут сомневаться в окупаемости нынешнего бума.