Европа рискует лишиться половины своих НПЗ к 2035 году

Мировая нефтепереработка может потерять до 21% мощностей к 2035 году из-за ужесточения экологической и налоговой политики на фоне ожидаемого снижения спроса на топливо. Об этом пишут «Известия».

© Московский Комсомолец

Согласно данным исследования, под угрозой закрытия находятся 18,4 миллиона баррелей в сутки, при этом за последние 10 лет отрасль уже лишилась 10% производств.

Уточняется, что основной удар придётся на Европу, которая рискует потерять 49% своих НПЗ. Кроме того, пострадает Ближний Восток (41%) и Китай (16%).

Главный драйвер сокращения — ухудшение экономической эффективности старых заводов, пояснил специалист Иван Тимонин. По его словам, небольшие НПЗ без глубокой переработки и нефтехимической интеграции проигрывают конкуренцию современным комплексам, в то время как Китай может пройти пик потребления нефти уже к 2030 году.