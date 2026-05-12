Новак объяснил регулирование маркетплейсов в России

Правительство не допустит монополизацию рынка со стороны маркетплейсов в России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Чиновник отметил, что интернет-торговля в последние годы растет ускоренными темпами, в том числе благодаря переходу в онлайн «классической» розницы и потребительского импорта. Лишь за период 2022–2024 годов сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы выросли более чем в 2,5 раза.

По словам Новака, за развитием маркетплейсов стоят не только удобство покупателя, но и децентрализация экономического роста, перспектива выхода на отечественный рынок мелких компаний со всей России.

Поэтому сейчас российское правительство обращает значительное внимание на маркетплейсы, чтобы предотвратить монополизацию рынка с их стороны, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защитить права потребителей, добавил вице-премьер.

Ранее ассоциация финансовых маркетплейсов пожаловалась в ФАС на «Яндекс» из-за обвинений в монополизации.