LVMH продаcт бренд Marc Jacobs

Французский люксовый конгломерат LVMH, владеющий брендами Louis Vuitton, Dior и Tiffany & Co., согласился продать модный бренд Marc Jacobs совместному предприятию американских компаний WHP Global и G-III Apparel Group. Об этом пишет Bloomberg.

Финансовые условия сделки не разглашаются. G-III планирует инвестировать до $425 млн в проект. Марк Джейкобс, основатель Marc Jacobs, продолжит работу в качестве креативного директора бренда, сообщает Business of Fashion.

LVMH приобрел Marc Jacobs в 1997 году, когда Джейкобс начинал свою работу в Louis Vuitton и возглавлял собственный бренд. В качестве художественного руководителя Джейкобс помог превратить Louis Vuitton из производителя сумок в кросс-категорийного гиганта моды, используя театральные модные показы и коллаборации.

Ранее стало известно, что LVMH рассматривает возможность продажи части активов на фоне замедления глобального спроса на люксовые товары. Компания планирует сосредоточиться на ключевых направлениях, отказавшись от менее приоритетных проектов.