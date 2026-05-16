Суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Euroclear

Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear Bank по иску Центробанка (ЦБ) РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного заседания.

По его словам, иск удовлетворен полностью, по нему взыскано 200 миллиардов евро. Пресс-служба суда подтвердила данное заявление и уточнила, что ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

Иск Банка России был подан в декабре 2025 года. Процесс проходил в закрытом режиме. Сумма требований в рамках поданного иска сложилась из реального ущерба в размере 181,5 миллиарда евро и упущенной выгоды в размере 18,6 миллиарда.