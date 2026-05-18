Льготу на НДС распространят на облачные сервисы

Продажа облачных сервисов не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Об это заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает корреспондент Frank Media.

Кроме того, Мишустин сообщил, что сделки по продаже прав на российский софт по-прежнему не будут облагаться НДС. Раньше российских разработчиков хотели лишить этой льготы.

В прошлом году глава Минцифры Максут Шадаев инициировал дискуссию об отмене НДС на российский софт, поддержав письмо крупнейших IT-ассоциаций России. Там они утверждали, что соответствующие поправки приведут к росту налогового бремени до 46,5 млрд рублей, что превышает запланированные Минфином поступления в российский бюджет от введения налога. Кроме того, нововведения могли негативно сказаться на миграции «мозгов» за рубеж и росте банкротства технологических компаний.

Сейчас Мишустин заявил, что сохранение льготы позволит покупателям российского софта приобрести большее количество лицензий, что позволит упростить переход на отечественные программы.