Маск проиграл иск против OpenAI

Калифорнийский суд отклонил иск Илона Маска против Сэма Альтмана и OpenAI, сообщает Financial Times. Девять присяжных единогласно постановили, что претензии истца вышли за пределы срока исковой давности, — на совещание им потребовалось всего два часа.

© Global look

Маск требовал взыскать с OpenAI и Microsoft $134 млрд, отстранить Альтмана и президента компании Грега Брокмана от должностей, а также отменить преобразование OpenAI из некоммерческой структуры в коммерческую. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс заявила, что принимает вердикт присяжных. Маск вправе подать апелляцию.

Решение стало крупной победой для OpenAI, над которой этот судебный процесс нависал как угроза на фоне планов компании выйти на биржу в ближайший год, отмечает FT.

Иск был подан в 2024 году. Маск утверждал, что Альтман, Брокман и OpenAI нарушили договоренности с ним, превратив компанию, которую они совместно основали как благотворительную организацию в 2015 году, в коммерческую структуру. До своего ухода в 2018 году после внутреннего конфликта Маск пожертвовал организации $38 млн.

В ходе процесса обе стороны пытались представить друг друга ненадежными и движимыми коммерческими интересами, а не благом человечества — задекларированной миссией OpenAI. Маск обвинял Альтмана и Брокмана в том, что те «украли благотворительную организацию». Адвокаты Альтмана в ответ назвали затяжной судебный процесс «парадом лицемерия».