ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Розничные клиенты ВТБ получили возможность оплачивать товары и услуги в Китае по QR-коду. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В пресс-службе уточнили, что розничные клиенты смогут расплачиваться за товары и услуги через «ВТБ Онлайн» в десятках миллионов магазинов по всей стране, включая крупные и малые города. Для оплаты нужно просто навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале. Средства списываются в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. Комиссия за платеж не предусмотрена, а максимальная сумма одной операции составляет до 70 тысяч рублей.

Первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова отметила, что в Китае QR-коды уже заменили наличные. Более 90% жителей ежедневно используют их для оплаты. Для российских туристов китайские системы сложны в подключении, поэтому банк предлагает простой и удобный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение «ВТБ Онлайн». Этот метод безопасен, быстр и не имеет комиссии.

В марте ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков в Китае. В пресс-службе отмечали, что новый сервис поможет предпринимателям бесплатно находить партнеров на рынке КНР.

Как заявила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, Китай является для России одним из ключевых направлений международной торговли.