SpaceX подала документы для IPO

Американская компания SpaceX подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом свидетельствует регистрационная форма, опубликованная в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как следует из документа, компания Space Exploration Technologies Corp. планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером SPCX.

По данным американских СМИ, IPO может стать крупнейшим в истории - стоимость бизнеса Илона Маска, включающего космические запуски, спутниковую связь Starlink и проекты в сфере искусственного интеллекта, ранее оценивалась инвесторами почти в $2 трлн.