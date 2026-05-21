Илон Маск станет первым в мире триллионером

Аэрокосмическая корпорация SpaceX раскрыла документы для первичного размещения акций, которое может сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером.

Компания SpaceX в среду опубликовала заявку на первичное размещение акций, передает портал Axios.

Ожидается, что торги ценными бумагами начнутся в конце июня на бирже Nasdaq под тикером SPCX. Конфиденциальная заявка была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США еще первого апреля.

Предстоящее размещение может стать крупнейшим в истории фондового рынка. Точное количество предлагаемых акций и их цена пока не раскрываются, однако обновленные данные ожидаются в ближайшие две недели. В настоящее время Илон Маск контролирует 85,1% голосующих акций благодаря специальной структуре капитала.

Финансовые показатели корпорации усложнились после недавнего слияния с лабораторией xAI, которая ранее объединилась с социальной сетью X. По итогам 2025 года чистый убыток бизнеса составил 4,9 млрд долларов при выручке в 18,67 млрд долларов. В первом квартале 2026 года убыток достиг 4,27 млрд долларов при доходах в 4,69 млрд долларов.

Илон Маск основал SpaceX в 2002 году с целью колонизации Марса. За это время предприятие стало успешным коммерческим космическим проектом, создало спутниковую сеть Starlink и стало ключевым партнером NASA. Теперь компания планирует сосредоточиться на создании орбитальных центров обработки данных.

В апреле космическая корпорация поглотила разработчика нейросетей Cursor за 60 млрд долларов.

До этого слияние SpaceX с компанией xAI сделало Илона Маска первым в истории обладателем состояния свыше 800 млрд долларов.